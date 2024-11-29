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В Росії після нічної атаки дронами палає нафтобаза "Атлас"

29 листопада 2024 08:11
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Росію — у Ростовській області палає нафтобаза "Атлас"
Горить нафтобаза. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Знову гаряче у Росії. В ніч проти 29 листопада сталася пожежа на нафтобазі біля міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Це відбулось після атаки БпЛА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали у п'ятницю, 29 листопада.

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Відомо, що близько першої години ночі над регіоном летіли безпілотники. Тоді й пролунали вибухи, а згодом здійнялася пожежа.

За інформацією Міноборони РФ, безпілотники, які атакували російські міста, начебто збили. Зазначається, що з наслідків — пошкоджені дахи будинків. Щоправда, водночас з цим понад 100 рятувальників гасять наслідки "збиття" безпілотників на нафтобазі "Атлас".

За даними росЗМІ, нафтобаза "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також комбінат постачає нафтопродукти армії РФ.

У серпні 2020 року на базі "Атласу" пройшли спільні навчання Міноборони та Росрезерву у рамках навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях з відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи — автомобільний, залізничний та трубопровідний.

Нагадаємо, в російських містах Калуга та Курськ прогриміли вибухи. Відомо, що у першому місті невідомі дрони атакували нафтобазу, а також завод "Тайфун".

Українські військові атакували Бєлгородську область. ЗСУ завдали ураження по складу паливно-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", внаслідок чого там виникла пожежа.

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