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Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

25 листопада 2024 12:47
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
ГУР вдарило по російській нафтобазі в Калузі
Пожежа у Калузі. Фото: скриншот із відео очевидців
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У ніч проти 25 листопада Головне управління розвідки Міноборони завдало удару по нафтобазі в Калузі. Об'єкт використовується для забезпечення збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомив співрозмовник у Силах оборони у коментарі для Української правди у понеділок, 25 листопада.

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Представник Сил оборони зазначив, що внаслідок операції ГУР МО у ніч проти 25 листопада було уражено об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області Росії. 

Зазначається, що близько 00:30 дрони-камікадзе після ударів дронів-камікадзе на об'єкті сталася серія вибухів та загоряння. У російських телеграм-пабліках очевидці розміщували відео, де видно безрезультатні намагання ворожої ППО відбити атаки БпЛА.

Відомо, що об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганефтепродукт", яка бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада в російських містах Калуга та Курськ прогриміли вибухи. У першому місті дрони атакували нафтобазу, а також завод "Тайфун".

Ми писали про те, що 22 листопада безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти". Подія також сталася у місті Калуга.

безпілотники дрони ГУР Росія атака нафтобаза

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