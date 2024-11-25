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Украинские дроны ударили по нефтебазе в Калуге — СМИ

25 ноября 2024 12:47
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
ГУР ударило по российской нефтебазе в Калуге
Пожар в Калуге. Фото: скриншот с видео очевидцев
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В ночь на 25 ноября Главное управление разведки Минобороны нанесло удар по нефтебазе в Калуге. Объект используется для обеспечения вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщил собеседник в Силах обороны в комментарии Украинской правде в понедельник, 25 ноября.

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Представитель Сил обороны отметил, что в результате операции ГУР МО в ночь на 25 ноября был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области России. 

Отмечается, что около 00:30 после ударов дронов-камикадзе после ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и возгорания. В российских телеграмм-пабликах очевидцы размещали видео, где видно безрезультатные попытки вражеской ПВО отразить атаки БпЛА.

Известно, что объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которая участвует в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, в ночь на 25 ноября в российских городах Калуга и Курск прогремели взрывы. В первом городе дроны атаковали нефтебазу, а также завод "Тайфун".

Мы писали о том, что 22 ноября беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти". Событие также произошло в городе Калуга.

беспилотники дроны ГУР Россия атака нефтебаза

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