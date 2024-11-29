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В России после ночной атаки дронами пылает нефтебаза "Атлас"

29 ноября 2024 08:11
Ольга Антоновская - редактор
Атака на Россию — в Ростовской области горит нефтебаза "Атлас"
Горит нефтебаза. Фото иллюстративное: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Снова горячо в России. В ночь на 29 ноября произошел пожар на нефтебазе возле города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Это случилось после атаки БПЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы в пятницу, 29 ноября.

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В России горит нефтебаза "Атлас"

Известно, что около часа ночи над Ростовской областью летели беспилотники. Тогда и раздались взрывы, а в конце концов поднялся пожар.

По информации Минобороны РФ, беспилотники, атаковавшие российские города якобы сбили. Отмечается, что из последствий — повреждены крыши домов. Правда, в то же время более 100 спасателей гасят последствия "сбития" беспилотников на нефтебазе "Атлас".

По данным росСМИ, нефтебаза "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат снабжает нефтепродуктами армии РФ.

В августе 2020 года на базе "Атласа" прошли совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Напомним, в российских городах Калуга и Курск прогремели взрывы. Известно, что в первом городе неизвестные дроны атаковали нефтебазу, а также завод "Тайфун".

Украинские военные атаковали Белгородскую область. ВСУ нанесли поражение по составу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", в результате чего там возник пожар.

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