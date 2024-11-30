В Крыму были поражены три РЛС россиян - подробности от ГУР

РЛС "Подлет". Иллюстративное фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, ударило по объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Целями стали дорогостоящие радиолокационные комплексы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в субботу, 30 ноября.

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"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", — говорится в сообщении.

Таким образом защитники поразили:

РЛС "Каста-2е2" — 1 единица;

РЛС "Подлет" — 2 единицы.

Также днем ранее, 28 ноября, бойцы ГУР уничтожили в Крыму российский РЛС "Подлет", стоимость которого составляет 5 миллионов долларов.

Скриншот поста ГУР

Напомним, защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" на территории Запорожской области.

Также была атакована нефтебаза "Атлас" в Ростовской области. Пожар длится более суток.