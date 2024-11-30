Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео arrow

ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

30 листопада 2024 09:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Нафтобаза "Атлас" вранці 30 листопада продовжує палати
Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Сили оборони України у ніч проти п'ятниці, 29 листопада, уразили нафтобазу в Ростовській області. Станом на сьогоднішній ранок ворожий об'єкт продовжує палати. 

Про це повідомляла пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Атака на нафтобазу РФ

На нафтобазі "Атлас" на Ростовщині внаслідок удару виникла пожежа, яка триває досі. Фіксується щонайменше два осередки займання. Цей об'єкт вже був атакований Силами оборони цього літа.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на території Запорізької області. 

У Генштабі уточнили, що операцію виконували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки міністерства оборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

null
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вчора близько першої години ночі над Ростовською областю летіли безпілотники. Пролунали вибухи, а згодом здійнялася пожежа на нафтобазі "Атлас".

А 25 листопада ГУР завдало удару по нафтобазі в Калузі, яка використовується для забезпечення збройної агресії Росії проти України.

російські війська нафта дрони війна в Україні ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

09:31 Зеленський відповів, скільки ракет збили F-16 під час обстрілу

09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

09:21 ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

09:15 Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

09:05 Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

09:03 Путін знову брязкає зброєю — в ISW оцінили загрозу "Орєшніка"

09:02 Як відрізняти фейкові новини від правди — лайфгаки від медіа

08:59 Ліквідатора ЧАЕС просили вернути кошти з пенсії — що вирішив суд

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

09:31 Зеленський відповів, скільки ракет збили F-16 під час обстрілу

09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

09:21 ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

09:15 Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

09:05 Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

09:03 Путін знову брязкає зброєю — в ISW оцінили загрозу "Орєшніка"

09:02 Як відрізняти фейкові новини від правди — лайфгаки від медіа

08:59 Ліквідатора ЧАЕС просили вернути кошти з пенсії — що вирішив суд

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят