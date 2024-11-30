Нафтобаза "Атлас" вранці 30 листопада продовжує палати

Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України у ніч проти п'ятниці, 29 листопада, уразили нафтобазу в Ростовській області. Станом на сьогоднішній ранок ворожий об'єкт продовжує палати.

Про це повідомляла пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Атака на нафтобазу РФ

На нафтобазі "Атлас" на Ростовщині внаслідок удару виникла пожежа, яка триває досі. Фіксується щонайменше два осередки займання. Цей об'єкт вже був атакований Силами оборони цього літа.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на території Запорізької області.

У Генштабі уточнили, що операцію виконували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки міністерства оборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вчора близько першої години ночі над Ростовською областю летіли безпілотники. Пролунали вибухи, а згодом здійнялася пожежа на нафтобазі "Атлас".

А 25 листопада ГУР завдало удару по нафтобазі в Калузі, яка використовується для забезпечення збройної агресії Росії проти України.