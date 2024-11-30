Нефтебаза "Атлас" утром 30 ноября продолжает гореть

Пожар на нефтебазе. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, поразили нефтебазу в Ростовской области. На сегодняшнее утро вражеский объект продолжает гореть.

Об этом сообщала пресс-служба Генштаба в Facebook.

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На нефтебазе "Атлас" на Ростовщине в результате удара возник пожар, который продолжается до сих пор. Фиксируется не менее двух очагов возгорания. Этот объект уже был атакован Силами обороны этим летом.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", — говорится в сообщении.

Кроме того, защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" на территории Запорожской области.

В Генштабе уточнили, что операция выполнялась подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, вчера около часа ночи над Ростовской областью летели беспилотники. Раздались взрывы, а позже разгорелся пожар на нефтебазе "Атлас".

А 25 ноября ГУР нанес удар по нефтебазе в Калуге, который используется для обеспечения вооруженной агрессии России против Украины.