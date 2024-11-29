Нафтобазу Атлас та ЗРК Бук-М3 уразили ЗСУ — деталі від Генштабу

Пожежа на нафтобазі РФ. Фото: скриншот з відео

Сили оборони вночі 29 листопада уразили російську нафтобазу "Атлас" та знищили радіолокаційну станцію зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" у Запорізькій області. Завдання виконували одразу кілька підрозділів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Ураження нафтобази РФ "Атлас"

У Генштабі розповіли, що уражена нафтобаза "Атлас" знаходиться у Ростовській області Росії. Внаслідок влучання на території об'єкта виникла пожежа, фіксується щонайменше два осередки займання. Також у відомстві зазначили, що влітку цього року цю нафтобазу вже атакували Сили оборони.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Знищення російського ЗРК "Бук-М3"

За даними Генштабу ЗСУ, окрім ураження нафтобази, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів ППО росіян, знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3". Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 29 листопада в ГУР повідомили, що українські бійці знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Він коштує 1 мільярд гривень.

Крім того, кілька днів тому на Курщині ЗСУ уразили комплекс "С-400" російської армії. Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля".