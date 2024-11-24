В Курській області ЗСУ вразили комплекс "С-400" росіян, — Генштаб

Ракетний комплекс С-400. Фото: росЗМІ

У ніч проти неділі, 24 листопада, в Курській області Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" російських окупантів. Прилетіло по позиціях зенітного ракетного дивізіону.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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У Генштабі зазначають, що підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

"Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400"", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", — наголошують у Генштабі.

Раніше ми писали, що ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії. Росіяни вже зосередили в регіоні близько 59 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, під час удару ракети Storm Shadow по Курській області загинуло близько 500 військових КНДР. Крім того, загинуло 18 російських військових, у тому числі генерал-лейтенант Валерій Солодчук.