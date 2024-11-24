Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На Курщині ЗСУ уразили комплекс "С-400" російської армії arrow

На Курщині ЗСУ уразили комплекс "С-400" російської армії

24 листопада 2024 11:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
В Курській області ЗСУ вразили комплекс "С-400" росіян, — Генштаб
Ракетний комплекс С-400. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти неділі, 24 листопада, в Курській області Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" російських окупантів. Прилетіло по позиціях зенітного ракетного дивізіону.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

 ЗСУ уразили комплекс "С-400"

У Генштабі зазначають, що підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

"Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400"", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", — наголошують у Генштабі.

Раніше ми писали, що ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії. Росіяни вже зосередили в регіоні близько 59 тисяч військовослужбовців. 

Нагадаємо, під час удару ракети Storm Shadow по Курській області загинуло близько 500 військових КНДР. Крім того, загинуло 18 російських військових, у тому числі генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

військова техніка окупанти Генштаб ЗСУ війна Росія Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:33 Пільговий проїзд в маршрутках — хто може не платити у 2024 році

12:30 Жорін прокоментував імовірність нападу РФ на країни НАТО

12:30 Треба йти до ТЦК — чому обмежено придатних направляють на ВЛК

12:23 Суд на Львівщині ухвалив рішення щодо власника табору Ластівка

12:15 Буревій в Одесі — повалені десятки дерев та гілля

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:01 Україна не полігон — Зеленський відреагував на посилені атаки РФ

11:48 Росія скоротила присутність у Чорному морі — що відомо

11:35 У ЦПД спростували фейк про виїзд дипломатів з України

11:25 Стрілянина в готелі у Києві — поліція затримала стрілка

11:22 Стало відомо, хто достроково став чемпіоном Формули-1

12:33 Пільговий проїзд в маршрутках — хто може не платити у 2024 році

12:30 Жорін прокоментував імовірність нападу РФ на країни НАТО

12:30 Треба йти до ТЦК — чому обмежено придатних направляють на ВЛК

12:23 Суд на Львівщині ухвалив рішення щодо власника табору Ластівка

12:15 Буревій в Одесі — повалені десятки дерев та гілля

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:01 Україна не полігон — Зеленський відреагував на посилені атаки РФ

11:48 Росія скоротила присутність у Чорному морі — що відомо

11:35 У ЦПД спростували фейк про виїзд дипломатів з України

11:25 Стрілянина в готелі у Києві — поліція затримала стрілка

11:22 Стало відомо, хто достроково став чемпіоном Формули-1

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету