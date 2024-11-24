ЗСУ довелось відступити зі значних територій Курської області і зараз вони контролюють 800 квадратних кілометрів

Боєць ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з повідомленням високопоставленого джерела у Генеральному штабі України, ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії після початкового просування. Росіяни вже зосередили в регіоні близько 59 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в ЗСУ.

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За даними агенції, площа контрольованої Україною території зменшилася з 1376 до 800 квадратних кілометрів. Крім того, джерело у Генштабі підтвердило інформацію про прибуття близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців до Курської області на підтримку Росії, але зазначило, що більшість з них ще проходить навчання.

Агенція нагадує, що Україна планувала проведення наступальної операції в Курській області з метою послаблення російського тиску на сході та північному сході для перерозподілу російських військ та посилення позицій Києва у майбутніх мирних переговорах.

Однак російські війська продовжують наступальні дії в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що президент Росії Володимир Путін прагне окупувати весь Донбас.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

У Раді національної безпеки та оборони повідомили, що наразі військові КНДР не присутні на території України.