Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине arrow

Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине

24 ноября 2024 04:12
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ВСУ пришлось отступить со значительных территорий Курской области и сейчас они контролируют 800 квадратных километров
Боец ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Согласно сообщению высокопоставленного источника в Генеральном штабе Украины, ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России после начального продвижения. Россияне уже сосредоточили в регионе около 59 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

Читайте также:

Сколько Курщины сейчас контролируют ВСУ

По данным агентства, площадь контролируемой Украиной территории уменьшилась с 1376 до 800 квадратных километров. Кроме того, источник в Генштабе подтвердил информацию о прибытии около 11 тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область в поддержку России, но отметил, что большинство из них еще проходят обучение.

Агентство напоминает, что Украина планировала проведение наступательной операции в Курской области для ослабления российского давления на востоке и северо-востоке для перераспределения российских войск и усиления позиций Киева в предстоящих мирных переговорах.

Однако российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что президент России Владимир Путин стремится оккупировать весь Донбасс.

Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в настоящее время военные КНДР не присутствуют на территории Украины.

ВСУ КНДР война в Украине ситуация на фронте Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

05:05 Где погода принесет сюрпризы — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Без ТЦК сейчас не обойтись — депутат Вениславский назвал причины

04:12 Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине

03:35 Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:35 Коммунисты Греции хотели помешать акции памяти жертв Голодомор

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

05:05 Где погода принесет сюрпризы — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Без ТЦК сейчас не обойтись — депутат Вениславский назвал причины

04:12 Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине

03:35 Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:35 Коммунисты Греции хотели помешать акции памяти жертв Голодомор

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК