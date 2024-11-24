Боец ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Согласно сообщению высокопоставленного источника в Генеральном штабе Украины, ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России после начального продвижения. Россияне уже сосредоточили в регионе около 59 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

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По данным агентства, площадь контролируемой Украиной территории уменьшилась с 1376 до 800 квадратных километров. Кроме того, источник в Генштабе подтвердил информацию о прибытии около 11 тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область в поддержку России, но отметил, что большинство из них еще проходят обучение.

Агентство напоминает, что Украина планировала проведение наступательной операции в Курской области для ослабления российского давления на востоке и северо-востоке для перераспределения российских войск и усиления позиций Киева в предстоящих мирных переговорах.

Однако российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что президент России Владимир Путин стремится оккупировать весь Донбасс.

Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в настоящее время военные КНДР не присутствуют на территории Украины.