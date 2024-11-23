За даними РНБО, солдати КНДР зараз прямують у бік Бєлгородської області

Диктатор КНДР в оточенні своїх генералів. Ілюстраційне фото: росЗМІ

У Раді національної безпеки та оборони дали чітку відповідь щодо чуток на тему присутності військ КНДР на території України. Там завірили, що північнокорейських солдатів, яких виклянчив на допомогу у Кім Чен Ина диктатор РФ Путін, поки що немає на території України.

Про це у своєму Telegram проінформував лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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За його інформацією, наразі північнокорейські підрозділи перекинуті у напрямку Бєлгородської області.

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) проінформували, що на Харківщині їх немає.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: Скриншот

Напередодні оперативно-тактичне угруповання "Харків" також спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомив, що в Курській області Росії перебувають семеро північнокорейських генералів. Російські військові втрачають здатність управляти військами без чітких вказівок командирів.

За даними ЗМІ, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.