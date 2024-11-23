Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Де зараз війська КНДР — у РНБО знають маршрут передислокації arrow

Де зараз війська КНДР — у РНБО знають маршрут передислокації

23 листопада 2024 02:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За даними РНБО, солдати КНДР зараз прямують у бік Бєлгородської області
Диктатор КНДР в оточенні своїх генералів. Ілюстраційне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Раді національної безпеки та оборони дали чітку відповідь щодо чуток на тему присутності військ КНДР на території України. Там завірили, що північнокорейських солдатів, яких виклянчив на допомогу у Кім Чен Ина диктатор РФ Путін, поки що немає на території України.

Про це у своєму Telegram проінформував лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

Читайте також:

Куди зараз прямують війська КНДР

За його інформацією, наразі північнокорейські підрозділи перекинуті у напрямку Бєлгородської області.

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) проінформували, що на Харківщині їх немає. 

Де зараз війська КНДР — у РНБО дали маршрут передислокації - фото 1
Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: Скриншот

Напередодні оперативно-тактичне угруповання "Харків" також спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомив, що в Курській області Росії перебувають семеро північнокорейських генералів. Російські військові втрачають здатність управляти військами без чітких вказівок командирів.

За даними ЗМІ, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.

КНДР Харківська область Бєлгородська область війна в Україні ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:47 Де зараз війська КНДР — у РНБО знають маршрут передислокації

01:44 Вбиває з 2004 року — у США оприлюднили секретні данні про Путіна

01:32 Чоловіка мобілізували, попри відстрочку — що вирішив суд

01:30 Військовозобов'язаний застосував проти ТЦК сльозогінний газ

00:30 Як податися на вакансію в ЗСУ, якщо вже призвали в ТЦК

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

00:20 У частині Києва три дні не працюватиме оповіщення про тривогу

00:11 Треба готуватись до найгіршого — прем'єр Польщі зробив заяву

22 листопада 2024

23:59 В ГУР підтвердили плани Росії щодо поділу України

23:59 Водіям приготуватись — якою завтра буде погода у Львові

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

02:47 Де зараз війська КНДР — у РНБО знають маршрут передислокації

01:44 Вбиває з 2004 року — у США оприлюднили секретні данні про Путіна

01:32 Чоловіка мобілізували, попри відстрочку — що вирішив суд

01:30 Військовозобов'язаний застосував проти ТЦК сльозогінний газ

00:30 Як податися на вакансію в ЗСУ, якщо вже призвали в ТЦК

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

00:20 У частині Києва три дні не працюватиме оповіщення про тривогу

00:11 Треба готуватись до найгіршого — прем'єр Польщі зробив заяву

22 листопада 2024

23:59 В ГУР підтвердили плани Росії щодо поділу України

23:59 Водіям приготуватись — якою завтра буде погода у Львові

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету