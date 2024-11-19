Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ arrow

Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ

19 листопада 2024 03:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кількість бійців КНДР на війні між Росією та Україною може збільшитись до ста тисяч людей
Вітальний плакат з Путіним у КНДР. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Північна Корея може розгорнути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Так вважають джерела, знайомі з оцінками деяких країн G-20. 

Про це в аналітичному матеріалі пише Bloomberg

Читайте також:

Як швидко прибудуть підкріплення КНДР на фронт

Анонімні джерела агенції підкреслили, що такий крок не є неминучим і що військова підтримка в такому масштабі — якщо вона відбудеться — ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Джерело агенції, близьке до Міноборони РФ, вважає логічним наявність механізму поповнення втрат саме ротаційно, інакше весь контингент може швидко загинути в боях. Циркулююча цифра в 100 000 також свідчить про те, що Путін планує воювати ще довго.

Яка реакція союзників України та Китаю

Рішення Кіма направити свої війська викликало занепокоєння у союзників Києва, які попередили, що це ризикує загострити війну. Вони вважають, що поглиблення співпраці між Путіним і Кім Ченом може також вплинути на баланс безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає суперництво між Китаєм і США.

Це питання буде порушено кількома союзниками на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Шольц хоче вмовити китайського лідера вплинути на Путіна в цьому питанні.

Аналітики Bloomberg вважають, що відправка військ КНДР не подобається і самому Китаю. Партнерство Кіма та Путіна ризикує збільшити економічний тиск на Китай, адже КНР готується до потенційного збільшення мит, якими погрожує обраний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на чиновників США заявили, що Росія готує масштабний наступ у Курській області з північнокорейськими військами.

Раніше ми писали, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 10 тисяч осіб. Водночас оцінки експертів не є "значним перегином".

росія США Китай КНДР війна в Україні ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:11 Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ

02:35 Багатоповерхівку Глухова протаранив "Шахед" — під завалами люди

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

00:40 На Київщині пролунали вибухи — що відомо

00:31 Ворог атакує Запоріжжя — перебої зі світлом та опаленням

00:30 Хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

03:11 Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ

02:35 Багатоповерхівку Глухова протаранив "Шахед" — під завалами люди

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

00:40 На Київщині пролунали вибухи — що відомо

00:31 Ворог атакує Запоріжжя — перебої зі світлом та опаленням

00:30 Хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам