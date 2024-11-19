Кількість бійців КНДР на війні між Росією та Україною може збільшитись до ста тисяч людей

Вітальний плакат з Путіним у КНДР. Фото: Reuters

Північна Корея може розгорнути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Так вважають джерела, знайомі з оцінками деяких країн G-20.

Про це в аналітичному матеріалі пише Bloomberg.

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Анонімні джерела агенції підкреслили, що такий крок не є неминучим і що військова підтримка в такому масштабі — якщо вона відбудеться — ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Джерело агенції, близьке до Міноборони РФ, вважає логічним наявність механізму поповнення втрат саме ротаційно, інакше весь контингент може швидко загинути в боях. Циркулююча цифра в 100 000 також свідчить про те, що Путін планує воювати ще довго.

Яка реакція союзників України та Китаю

Рішення Кіма направити свої війська викликало занепокоєння у союзників Києва, які попередили, що це ризикує загострити війну. Вони вважають, що поглиблення співпраці між Путіним і Кім Ченом може також вплинути на баланс безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає суперництво між Китаєм і США.

Це питання буде порушено кількома союзниками на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Шольц хоче вмовити китайського лідера вплинути на Путіна в цьому питанні.

Аналітики Bloomberg вважають, що відправка військ КНДР не подобається і самому Китаю. Партнерство Кіма та Путіна ризикує збільшити економічний тиск на Китай, адже КНР готується до потенційного збільшення мит, якими погрожує обраний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на чиновників США заявили, що Росія готує масштабний наступ у Курській області з північнокорейськими військами.

Раніше ми писали, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 10 тисяч осіб. Водночас оцінки експертів не є "значним перегином".