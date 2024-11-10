Війська КНДР у РФ — Росія готує наступ на Курщині

Бійці КНДР. Фото: KCTV

Росія готує масштабний наступ у Курській області за участю північнокорейських військ. Загальна кількість солдатів може складати близько 50 000 осіб.

Про це повідомляє видання The New York Times у неділю, 10 листопада.

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За словами офіційних осіб США, Росія зібрала близько 50 000 військових, включаючи північнокорейських солдатів, які готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території, захопленої Україною в Курській області РФ. Видання пише, що це може статися найближчими днями.

Зазначається, що Росія навчає військових КНДР артилерійського вогню, базової тактики піхоти та зачистки траншей.

"Ця підготовка передбачає, що принаймні частина північнокорейських сил братиме участь у лобових атаках на укріплені оборонні позиції України", — йдеться у повідомленні.

Імовірною причиною наступу є те, що новообраний президент США Дональд Трамп планує вступити на посаду з метою швидкого припинення війни в Україні.

Один із західних чиновників зазначив, що раптове вторгнення України в Курськ у серпні цього року зменшило її сили на сході. Проте зп прогнозами офіційних осіб США, Україна все ще має потужну оборону в Курську і, можливо, зможе утриматися, принаймні деякий час.

"Ми повністю очікуємо, що солдати КНДР можуть брати участь у бойових діях", — заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Повідомляється, що те чи братимуть солдати КНДР участь у боях безпосередньо на території України, чи вони призначені тільки для наступу у Курській області РФ наразі залишається невідомим.

"Північнокорейці битимуться як легка піхота, без переваг бронетехніки", — пише видання.

Офіційні особи США вважають те, що ЗСУ буде важко витіснити, тому російські та північнокорейські війська, імовірно, зазнають втрат, подібні до тих, що зазнала Росія на сході України. Оцінюючи ефективність солдатів КНДР, експерти вказують на відсутність їхнього бойового досвіду.

Однак, за даними української розвідки, КНДР може відправити до 100 000 солдатів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Курській області українські військові відбили спільний штурм росіян та корейців. Зіткнення закінчилося великими втратами для противника.

Раніше ми писали про те, що російські війська вирішили відвоювати якомога більше території до того моменту, поки обраний президентом США Дональд Трамп запропонує заморозити війну Росії проти України.