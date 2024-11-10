Войска КНДР в РФ — Россия готовит наступление в Курской области

Бойцы КНДР. Фото: KCTV

Россия готовит масштабное наступление в Курской области с участием северокорейских войск. Общее количество солдат может составлять около 50 000 человек.

Об этом сообщает издание The New York Times в воскресенье, 10 ноября.

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По словам официальных лиц США, Россия собрала около 50 000 военных, включая северокорейских солдат, которые готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области РФ. Издание пишет, что это может произойти в ближайшие дни.

Отмечается, что Россия обучает военных КНДР артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и зачистке траншей.

"Эта подготовка предполагает, что по крайней мере часть северокорейских сил будет участвовать в лобовых атаках на укрепленные оборонительные позиции Украины", — говорится в сообщении.

Вероятной причиной наступления является то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует вступить в должность с целью быстрого прекращения войны в Украине.

Один из западных чиновников отметил, что внезапное вторжение Украины в Курск в августе этого года уменьшило ее силы на востоке. Однако по прогнозам официальных лиц США, Украина все еще имеет мощную оборону в Курске и, возможно, сможет удержаться, по крайней мере некоторое время.

"Мы полностью ожидаем, что солдаты КНДР могут участвовать в боевых действиях", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сообщается, что то будут ли солдаты КНДР участвовать в боях непосредственно на территории Украины, или они предназначены только для наступления в Курской области РФ пока остается неизвестным.

"Северокорейцы будут сражаться как легкая пехота, без преимуществ бронетехники", — пишет издание.

Официальные лица США считают то, что ВСУ будет трудно вытеснить, поэтому российские и северокорейские войска, вероятно, понесут потери, подобные тем, что понесла Россия на востоке Украины. Оценивая эффективность солдат КНДР, эксперты указывают на отсутствие их боевого опыта.

Однако, по данным украинской разведки, КНДР может отправить до 100 000 солдат.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Курской области украинские военные отразили совместный штурм россиян и корейцев. Столкновение закончилось большими потерями противника.

Ранее мы писали о том, что российские войска решили отвоевать как можно больше территории до того момента, пока избранный президентом США Дональд Трамп предложит заморозить войну России против Украины.