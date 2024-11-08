Українські військові відбили атаку сил Росії та КНДР у Курській області

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

У Курській області українські військові відбили спільний штурм російських окупантів та корейців. Зіткнення закінчилося великими втратами для противника.

Про це повідомляє Forbes.

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Видання пише, що 7 листопада російські морські піхотинці з 810-ї бригади, ймовірно, разом із військовослужбовцями з Північної Кореї, здійснили наступ на українські позиції на лівому фланзі Курського фронту.

У нападі було задіяно щонайменше 14 нових БТР-82 із близько 140 солдатами. Атака закінчилася нищівною поразкою для російських і корейських сил. Відомо, що десять бронетранспортерів були знищені або залишені, а особовий склад зазнав великих втрат.

Однак окупанти, ймовірно, продовжать атаки, враховуючи перемогу Дональда Трампа на виборах у США, оскільки він пообіцяв припинити війну до своєї інавгурації в січні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що на Курщині, зафіксовано присутність 11 тисяч північнокорейських військових.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони України за останні три місяці знищили тисячі російських солдатів та значну кількість військової техніки в Курській області.