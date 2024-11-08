Украинские военные отбили атаку сил России и КНДР в Курской области

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В Курской области украинские военные отбили совместный штурм российских оккупантов и корейцев. Столкновение закончилось большими потерями противника.

Об этом сообщает Forbes.

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Издание пишет, что 7 ноября российские морские пехотинцы из 810-й бригады, вероятно, вместе с военнослужащими из Северной Кореи, совершили наступление на украинские позиции на левом фланге Курского фронта.

В нападении было задействовано не менее 14 новых БТР-82 с около 140 солдатами. Атака закончилась сокрушительным поражением для российских и корейских сил. Известно, что десять бронетранспортеров были уничтожены или оставлены, а личный состав понес большие потери.

Однако оккупанты, вероятно, продолжат атаки, учитывая победу Дональда Трампа на выборах в США, поскольку он пообещал прекратить войну к своей инаугурации в январе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что на Курщине зафиксировано присутствие 11 тысяч северокорейских военных.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины за последние три месяца уничтожили тысячи российских солдат и значительное количество военной техники в Курской области.