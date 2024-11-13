РФ не має необхідної кількості сил для перелому на Курщині

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Пентагоні заявляли, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 10 тисяч осіб. Водночас оцінки експертів не є "значним перегином".

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Нещодавні оцінки західних і українських експертів щодо чисельності російського угруповання військ у Курській області не є значним перегином, оскільки російські війська вже кілька місяців збирають сили для майбутнього контрнаступу з метою витіснення українських військ з російської території", — йдеться у повідомленні.

Так, українські офіційні особи та західні ЗМІ повідомили про зосередження близько 50 тисяч військових Росії в Курській області, з яких близько 8-10 тисяч — солдати КНДР.

11 листопада український військовослужбовець заявив, що російські сили також перекидають додаткові елементи 104-го повітряно-десантного полку і кілька батальйонів 177-го морського піхотного полку із західної частини Запорізької області до Курської області, але наразі аналітики ISW не можуть підтвердити цих передислокацій.

А речник оперативного командування "Північ" Вадим Мисник повідомив, що військові РФ часто перекидають нові резерви до Курської області через великі втрати особового складу та техніки.

"Ці резерви, ймовірно, призначені для заміни втрат особового складу, а не для суттєвого посилення наявного угруповання російських військ у цьому регіоні", — вважають в Інституті.

Раніше The New York Times писало, що ЗСУ готуються до боїв з військовими КНДР.

Крім того, ГУР назвало види зброї, які Росія надала військам КНДР.