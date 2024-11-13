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Россия не имеет достаточно сил для перелома на Курщине, — ISW

13 ноября 2024 08:14
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ не имеет необходимого количества сил для перелома в Курщине
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Пентагоне заявляли, что численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 10 тысяч человек. В то же время оценки экспертов не являются "значительным перегибом".

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Недавние оценки западных и украинских экспертов по численности российской группировки войск в Курской области не являются значительным перегибом, поскольку российские войска уже несколько месяцев собирают силы для предстоящего контрнаступления с целью вытеснения украинских войск с российской территории", — говорится в сообщении.

Так, украинские официальные лица и западные СМИ сообщили о сосредоточении около 50 тысяч военных России в Курской области, из которых около 8-10 тысяч — солдаты КНДР.

11 ноября украинский военнослужащий заявил, что российские силы также перебрасывают дополнительные элементы 104-го воздушно-десантного полка и несколько батальонов 177-го морского пехотного полка из западной части Запорожской области в Курскую область, но в настоящее время аналитики ISW не могут подтвердить эти передислокации.

А спикер оперативного командования "Север" Вадим Мысник сообщил, что военные РФ часто перебрасывают новые резервы в Курскую область из-за больших потерь личного состава и техники.

"Эти резервы, вероятно, предназначены для замены потерь личного состава, а не для существенного усиления существующей группировки российских войск в этом регионе", — считают в Институте.

Ранее The New York Times писало, что ВСУ готовятся к боям с военными КНДР.

Кроме того, ГУР назвало виды оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР.

российские войска Курская область война в Украине КНДР Россия ВСУ

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