Росія озброїла війська КНДР — ГУР назвало види зброї

Лідер КНДР Кім Чен Ин з військовими. Фото: Reuters

Головне управління розвідки назвало види зброї, які Росія надала війська КНДР. Відома також кількість військових з Півніної Кореї, які вже перекинуті до кордонів з Україною.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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У розвідці зазначили що Росія впродовж останнього тижня жовтня перекинула з Приморського краю до прикордонних з Україною райоінв понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Їх переміщували щонайменше 28 військово-транспортними боксами ПКС РФ.

Війська КНДР отримали піхотну зброю, як повідомили у розвідці.



"Москва озброїла, зокрема, 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7", — повідомили у ГУР.

Крім того, їм дали прилади нічого бачення, тепловізори, коліматорні приціли та біноклі. У розвідці додали, що російські військові називають корейців "особливими бурятами". Підготовку військ КНДР здійснюють на п'ятьох полігонах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна володіє точними даними про місця дислокації військ КНДР в Росії і могла б превентивно вдарити по ним, але для виконання такої задачі не вистачає далекобійної зброї.

Також стало відомо, що Північна Корея і Росія днями поглибила співпрацю, підписавши спеціальну угоду сфері цифрових комунікацій.

Натомість у Китаї заявили, що поглиблення співпраці між КНДР та Росією у них не викликає занепокоєнь.