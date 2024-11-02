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Жорін відреагував на рейтинг з чисельністю армії КНДР

2 листопада 2024 08:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Жорін прокоментував рейтинг Die Welt про чисельність військ КНДР
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Німецьке видання Die Welt оприлюднило рейтинг чисельності армій світу. Там армію Корейської Народної Демократичної Республіки розмістили на четвертій позиції, що на думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна не надто відповідає реаліям.

Про це Максим Жорін висловився на своєму каналі у Telegram.

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У рейтингу Die Welt на першу позицію розмістили Китай, який за їх підрахунками, наразі має найбільшу чисельність у світі і налічує 2 млн 35 тис. осіб.

На другій позиції розмістили армію Індії, яка має 1 455 550 осіб. Трійку лідерів замикає США, яка має 1 млн 328 тис. солдатів. А на четвертій позиції розмістили армію КНДР, яка має 1 млн 320 тис. осіб. Росія нібито має ту ж кількість, що й КНДР і зайняла п'яте місце в рейтингу. Тим часом чисельність української армії налічує 900 тисяч осіб і опинилась на шостій позиції в рейтингу

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Рейтинг. Фото: скриншот

Чому Максим Жорін критикує рейтинг чисельності армії

Максим Жорін заявив, що ці рейтинги не відповідають реаліям війни та додав, що порівняння недоречні. 

"Ці всі рейтинги насправді дуже далекі від реальності. Реальності сучасної війни. І в цілому, порівнювати нас з Індією, Іраном, Ізраїлем чи деякими іншими країнами недоречно. На сьогоднішній день українська армія має те, що неможливо нічим замінити — величезний досвід", — пише Жорін. 

Також заступник командира 3-ї ОШБр додав, що наразі у світі десятиліттями не було такої війни, яка зараз триває в Україні, а методи її ведення ніколи не застосовували. 

"Жоден підручник не пише, як воювати в таких умовах. Саме у нас на полі бою зʼявляються й застосовуються всі нові рішення.  А хто на якому місці, покаже Третя світова", — заявив військовий. 

Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%. 

Також військовий закликав готувати Дніпропетровську область до оборони

Максим Жорін російські війська рейтинг війна в Україні КНДР

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