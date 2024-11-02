Жорин прокомментировал рейтинг Die Welt о численности войск КНДР

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот

Немецкое издание Die Welt обнародовало рейтинг численности армий мира. Там армию Корейской Народной Демократической Республики разместили на четвертой позиции, что, по мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, не слишком соответствует реалиям.

Об этом Максим Жорин высказался на своем канале в Telegram.

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В рейтинге Die Welt на первую позицию разместили Китай, который по их подсчетам сейчас имеет наибольшую численность в мире и насчитывает 2 млн 35 тыс. человек.

На второй позиции разместили армию Индии, которая имеет 1455550 человек. Тройку лидеров замыкает США, у которой 1 млн 328 тыс. солдат. А на четвертой позиции разместили армию КНДР, имеющую 1 млн 320 тыс. человек. Россия якобы имеет такое же количество, что и КНДР и заняла пятое место в рейтинге. Тем временем численность украинской армии насчитывает 900 тысяч человек и оказалась на шестой позиции в рейтинге.

Рейтинг. Фото: скриншот

Почему Максим Жорин критикует рейтинг численности армии

Максим Жорин заявил, что эти рейтинги не соответствуют реалиям войны и добавил, что сравнения неуместны.

"Эти все рейтинги действительно очень далеки от реальности. Реальности современной войны. И в целом, сравнивать нас с Индией, Ираном, Израилем или некоторыми другими странами неуместно. На сегодняшний день украинская армия имеет то, что невозможно ничем заменить — огромный опыт", — пишет Жорин.

Также заместитель командира 3-й ОШБр добавил, что в настоящее время в мире десятилетиями не было такой войны, которая сейчас идет в Украине, а методы ее ведения никогда не применялись.

"Ни один учебник не пишет, как воевать в таких условиях. Именно у нас на поле боя появляются и применяются все новые решения. А кто на каком месте покажет Третья мировая", — заявил военный.

Напомним, недавно Максим Жорин высказался по поводу увеличения количества случаев СЗЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.

Также военный призвал готовить Днепропетровскую область к обороне.