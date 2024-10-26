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Екскомандир Азова закликав готувати Дніпропетровщину до оборони

26 жовтня 2024 15:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Оборона Дніпропетровщини — Жорін закликав терміново будувати фортифікації
Максим Жорін на фронті. Фото: t.me/MaksymZhorin
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Дніпропетровську область потрібно готувати до оборони вже зараз, враховуючи ситуацію на передовій. Завчасне створення лінії захисту має стати пріоритетом.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

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Жорін закликав до негайної підготовки Дніпропетровської області до можливої оборони, враховуючи ситуацію на передовій. На його думку, Україна не може покладатися на підхід, за якого оборона кожного нового населеного пункту організовується поспіхом, коли лінія фронту вже майже підступає до нього.

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати, поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту", — зазначив військовий.

Він додав, що досвід оборони таких міст, як Селидове та Покровськ, свідчить про необхідність створення завчасної оборони.

"Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом, Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", — підсумував Жорін.

Жорін оборона Дніпропетровської області
Повідомлення Жоріна в Telegram

Раніше Жорін повідомляв про складну ситуацію на фронті. За його словами, найгірша ситуація у Покровську, Торецьку та Куп'янську. Також командир 3-ї ОШБр зазначив, що російські окупанти вдаються до посилення своїх атак в Харківській області, але зазнають втрат.

Максим Жорін Дніпропетровська область війна в Україні Третя штурмова бригада полк "Азов"

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