У Дніпрі з-під завалів будинку дістали ще одне тіло

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники в ніч проти суботи, 26 жовтня, завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Внаслідок цього загинули четверо людей, ще 21 були поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"21 людина постраждала, з них семеро — у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Видача будматеріалів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Видача будматеріалів. Фото: Дніпропетровська ОВА 1 / 7

У Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один — в аварійному стані. Наразі власникам осель видають будматеріали для тимчасового ремонту.

Скриншот допису ОВА

Також голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед постраждалих четверо неповнолітніх: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців.

"Серед пошкодженого — лише цивільні об'єкти", — зауважив він.

Крім того, в ОВА повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок атаки.

"Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло. Це четверта жертва нічної атаки", — зазначили там.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, росіяни зруйнували ракетою двоповерхову житлову будівлю та пошкодила ще кілька будинків у Дніпрі.

А голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару загинула дружина та донька поліцейського.