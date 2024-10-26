Нічна атака на Україну — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська в ніч проти суботи, 26 жовтня, здійснили обстріли України. Влучання сталися у низці українських міст, загинули люди.

На черговий терористичний акт відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обстріли України 26 жовтня

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що минулого вечора та вночі ворог завдав ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах. Зокрема, у Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України — лікарню імені Мечникова, а також звичайні житлові будинки. Там загинули троє людей, серед яких дитина.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС 1 / 7

А у Києві російський безпілотник забрав життя 14-річної дівчинки, багато людей дістали поранення.

"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця — Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", — наголосив президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули троє людей та ще 19 поранені.

У КМВА назвали деталі терористичного обстрілу росіян Києва та області. Серед загиблих та поранених є діти.