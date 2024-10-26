У Дніпрі через атаку загинула дружина та донька поліцейського

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти суботи, 26 жовтня, завдали ракетного удару по будинку в Дніпрі. Внаслідок цього загинула дружина та дитина працівника поліції.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати", — йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, загалом у Дніпрі відомо про чотири жертви атаки та ще 20 поранених.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

А у Києві влучання дрона у житлову багатоповерхівку забрало життя 14-річної дівчинки, ще шестеро отримали травми. В області внаслідок нічного удару одна людина померла в лікарні від отриманих ушкоджень та поранено дитину 2011 року народження.

Вночі рятувальники ДСНС ліквідували сім пожеж, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, у Дніпрі російський удар пошкодив одну з найважливіших лікарень України — лікарню імені Мечникова.

А кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.