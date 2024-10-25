Жорін звернувся до українців на тлі складної ситуації на фронті

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

В Україні фіксують важку ситуацію на напрямках фронту. Ворог наступає на всіх ділянках, найкритичніше — на Покровському, Торецькому та Куп'янському.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

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Ситуація на фронті

"У нас зараз важка ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту. Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи для відпочинку. Зараз же пі*ори намагаються наступати по всім напрямкам, усюди складно", — йдеться у повідомленні.

За словами Жоріна, найгірша ситуація у Покровську, Торецьку та Куп'янську. Він зауважив, що не потрібно сподіватися на зупинку військ Росії — вони будуть розвивати просування, поки сили та засоби дозволятимуть.

Заступник командира 3-ї ОШБр наголосив, що на тлі цього українці мають розуміти, як важко бійцям та підтримувати армію.

"Все, що відбувається сьогодні: корупційні скандали, втомлені від війни відвідувачі концертів та ресторанів — демотивує солдата. А саме на українському солдатові тримається абсолютно все", — додав він.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, окупанти стратити чотирьох українських військовополонених поблизу Селидового Донецької області.

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