Жорин обратился к украинцам на фоне сложной ситуации на фронте

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

В Украине фиксируют тяжелую ситуацию по направлениям фронта. Враг наступает на всех участках, критичнее всего — на Покровском, Торецком и Купянском.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

Читайте также:

Ситуация на фронте

"У нас сейчас тяжелая ситуация абсолютно на всех участках фронта. Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, опрокидывали подразделения для отдыха. Сейчас же пи*оры пытаются наступать по всем направлениям, везде сложно", — говорится в сообщении.

По словам Жорина, самая плохая ситуация в Покровске, Торецке и Купянске. Он отметил, что не нужно надеяться на остановку войск России — они будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять.

Заместитель командира 3-й ОШБр подчеркнул, что на фоне этого украинцы должны понимать, как тяжело бойцам и поддерживать армию.

"Все, что происходит сегодня: коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов — демотивируют солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все", — добавил он.

Скриншот поста Жорина

Напомним, оккупанты казнили четырех украинских военнопленных вблизи Селидового Донецкой области.

Также мы писали, что КНДР направила в Россию своих пилотов, которые научены руководить истребителями. Они могут принять участие в войне против Украины.