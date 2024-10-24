Росіяни стратили чотирьох бійців Нацгвардії у Селидовому

На Покровському напрямку загарбники стратили чотирьох українських бійців
Поблизу Селидового Донецької області російські загарбники стратили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Їх тіла були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 24 жовтня.
Росіяни стратили полонених
Повідомляється, що інцидент стався 6 жовтня. Четверо військовослужбовців виконували бойові завдання, коли російські загарбники розпочали штурм укріплень і захопили воїнів у полон.
Росіяни на відео записали допит беззбройних нацгвардійців, які були поранені.
Наступного дня, коли українські бійці повернули втрачені позиції, вони виявили тіла вбитих побратимів.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Раніше ми писали, що російські загарбники вбили двох українських військовополонених. Це сталося поблизу населеного пункту Селидове у Донецькій області.
Крім того, у Курській області росіяни розстріляли дев'ятьох українських військових, які здалися в полон.
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