Россияне казнили четырех бойцов Нацгвардии в Селидово

Российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ

Вблизи Селидово Донецкой области российские захватчики казнили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Их тела были обнаружены украинскими защитниками после отбития у россиян утраченных позиций.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 24 октября.

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Сообщается, что инцидент произошел 6 октября. Четверо военнослужащих выполняли боевые задания, когда российские захватчики приступили к штурму укреплений и захватили воинов в плен.

Россияне на видео записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев.

На следующий день, когда украинские бойцы вернули утраченные позиции, они обнаружили тела убитых собратьев.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее мы писали, что российские захватчики убили двух украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Селидово в Донецкой области.

Кроме того, в Курской области россияне расстреляли девять украинских военных, сдавшихся в плен.