Окупанти розстріляли двох українських полонених біля Селидового

Окупанти знову розстріляли двох українських полонених — що відомо
Російські окупанти знову розстріляли двох українських військовополонених. Це сталося поблизу населеного пункту Селидове у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 21 жовтня.
Розстріл українських полонених на фронті
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що 18 жовтня о 14:38 окупанти у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Загарбники, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони тримали їх на землі, притискаючи ногами, а згодом впритул розстріляли з автоматичної зброї.
В Офісі генпрокурора зазначили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Нагадаємо, останнім часом дедалі частіше з'являються повідомлення про страту українських військовополонених. Є підозра, що російські командири можуть заохочувати розстріли наших військових.
Також 13 жовтня у Курській області окупанти стратили дев'ятьох українських військових, які здалися в полон.
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