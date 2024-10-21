Окупанти розстріляли двох українських полонених біля Селидового

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти знову розстріляли двох українських військовополонених. Це сталося поблизу населеного пункту Селидове у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.

Окупанти розстріляли двох українських полонених. Фото: Донецька обласна прокуратура

Відомо, що 18 жовтня о 14:38 окупанти у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Загарбники, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони тримали їх на землі, притискаючи ногами, а згодом впритул розстріляли з автоматичної зброї.

В Офісі генпрокурора зазначили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, останнім часом дедалі частіше з'являються повідомлення про страту українських військовополонених. Є підозра, що російські командири можуть заохочувати розстріли наших військових.

Також 13 жовтня у Курській області окупанти стратили дев'ятьох українських військових, які здалися в полон.