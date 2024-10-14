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Масові страти українських військовополонених — в ISW назвали імовірну причину

14 жовтня 2024 08:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — російські командири заохочують страту українських військовополонених
Російські військові. Фото: Міноборони РФ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Останнім часом усе частіше почала з'являтися інформація про страту українських військовополонених. Російські командири, ймовірно, заохочують розстріли наших бійців.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у неділю, 13 жовтня.

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Страта українських військовополонених

Нещодавно стало відомо про страту дев'яти українських військовополонених у Курській області. Згідно з даними українського проєкту відкритої розвідки (OSINT), 10 жовтня російські військові захопили українських операторів безпілотників у районі села Зелений Шлях, після чого їх розстріляли.

"Українські оператори безпілотників, зіткнувшись з обмеженими боєприпасами, були змушені здатися, і російські війська взяли їх у полон", — йдеться в повідомленні.

Свідчення про страту вказують на те, що російські військові навмисно роззброїли, вишикували та стратили полонених, що є порушенням Женевської конвенції.

Аналітики зазначили, що нещодавно спостерігали збільшення кількості страт українських військовополонених росіянами по всій лінії фронту. За даними ISW, командири РФ, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту військовополонених.

За словами керівника Департаменту боротьби зі злочинністю в умовах збройного конфлікту Юрія Білоусова, з початку повномасштабного вторгнення задокументовано 93 випадки страти українських військовополонених, з яких 80% відбулися у 2024 році.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію, що російські окупанти розстріляли дев'ять українських військовополонених у Курській області. Він наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.

Також ми писали про те що у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові розстріляли полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.

У свою чергу російські пропагандистські Z-канали стали виправдовувати та навіть хвалити розстріл полонених бійців ЗСУ армією РФ.

росіяни страта полонені ISW війна в Україні загиблі

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