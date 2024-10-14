Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Массовые казни украинских военнопленных — в ISW назвали вероятную причину arrow

Массовые казни украинских военнопленных — в ISW назвали вероятную причину

14 октября 2024 08:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — российские командиры поощряют казнь украинских военнопленных
Российские военные. Фото: Минобороны РФ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В последнее время все чаще стала появляться информация о казни украинских военнопленных. Российские командиры, вероятно, поощряют расстрелы наших бойцов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в воскресенье, 13 октября.

Читайте также:

Казнь украинских военнопленных

Недавно стало известно о казни девяти украинских военнопленных в Курской области. Согласно данным украинского проекта открытой разведки (OSINT), 10 октября российские военные захватили украинских операторов беспилотников в районе села Зеленый Шлях, после чего их расстреляли.

"Украинские операторы беспилотников, столкнувшись с ограниченными боеприпасами, были вынуждены сдаться, и российские войска взяли их в плен", — говорится в сообщении.

Свидетельства о казни указывают на то, что российские военные намеренно разоружили, выстроили и казнили пленных, что является нарушением Женевской конвенции.

Аналитики отметили, что недавно наблюдали увеличение количества казней украинских военнопленных россиянами по всей линии фронта. По данным ISW, командиры РФ, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни военнопленных.

По словам руководителя Департамента борьбы с преступностью в условиях вооруженного конфликта Юрия Белоусова, с начала полномасштабного вторжения задокументировано 93 случая казни украинских военнопленных, из которых 80% произошли в 2024 году.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что российские кафиры расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

Также мы писали о том, что в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные расстреляли пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

В свою очередь, российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ.

россияне казнь пленные ISW война в Украине погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:09 В ЕС прокомментировали атаки Израиля на силы ООН в Ливане

08:02 Массовые казни украинских военнопленных — в ISW назвали вероятную причину

08:02 Мужчина отказался становиться на учет в ТЦК и проходить ВВК — какое решение суда

08:00 Финпомощь от ООН для уязвимых категорий граждан — где можно получить

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:53 Левченко доказала, что она до сих пор одна из самых красивых украинских легкоатлеток — фото

07:45 Неподалеку от митинга Трампа в Калифорнии задержали мужчину с оружием, — AP

07:01 ПриватБанк заблокировал средства, которые дети отложили на похороны матери — детали жалобы

06:50 Доллар и евро дешевеют, а злотый дорожает — курс валют на понедельник

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в октябре

08:09 В ЕС прокомментировали атаки Израиля на силы ООН в Ливане

08:02 Массовые казни украинских военнопленных — в ISW назвали вероятную причину

08:02 Мужчина отказался становиться на учет в ТЦК и проходить ВВК — какое решение суда

08:00 Финпомощь от ООН для уязвимых категорий граждан — где можно получить

07:53 Левченко доказала, что она до сих пор одна из самых красивых украинских легкоатлеток — фото

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:45 Неподалеку от митинга Трампа в Калифорнии задержали мужчину с оружием, — AP

07:01 ПриватБанк заблокировал средства, которые дети отложили на похороны матери — детали жалобы

06:50 Доллар и евро дешевеют, а злотый дорожает — курс валют на понедельник

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в октябре

06:33 Мог ли F-16 действительно сбить российский Су-34 — эксперт по авиации дал ответ

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник