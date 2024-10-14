Война в Украине — российские командиры поощряют казнь украинских военнопленных

Российские военные. Фото: Минобороны РФ

В последнее время все чаще стала появляться информация о казни украинских военнопленных. Российские командиры, вероятно, поощряют расстрелы наших бойцов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в воскресенье, 13 октября.

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Казнь украинских военнопленных

Недавно стало известно о казни девяти украинских военнопленных в Курской области. Согласно данным украинского проекта открытой разведки (OSINT), 10 октября российские военные захватили украинских операторов беспилотников в районе села Зеленый Шлях, после чего их расстреляли.

"Украинские операторы беспилотников, столкнувшись с ограниченными боеприпасами, были вынуждены сдаться, и российские войска взяли их в плен", — говорится в сообщении.

Свидетельства о казни указывают на то, что российские военные намеренно разоружили, выстроили и казнили пленных, что является нарушением Женевской конвенции.

Аналитики отметили, что недавно наблюдали увеличение количества казней украинских военнопленных россиянами по всей линии фронта. По данным ISW, командиры РФ, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни военнопленных.

По словам руководителя Департамента борьбы с преступностью в условиях вооруженного конфликта Юрия Белоусова, с начала полномасштабного вторжения задокументировано 93 случая казни украинских военнопленных, из которых 80% произошли в 2024 году.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что российские кафиры расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

Также мы писали о том, что в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные расстреляли пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

В свою очередь, российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ.