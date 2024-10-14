Розстріли українських полонених почали активно виправдовувати російські пропагандисти

Український військовополонений. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські пропагандистські Z-канали стали виправдовувати та навіть хвалити розстріл полонених бійців ЗСУ армією РФ. Найпопулярніші у Росії канали так званих "воєнкорів" порівняли ЗСУ з нацистами й забули про третю статтю Женевської конвенції.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю "Агентство.Новости".

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Видання зібрало повідомлення цих блогерів і з'ясувало, що, наприклад, колаборант із Сум Юрій Подоляка (має 3,1 млн підписників) написав, що що "ворожі дронщики просто не встигли піти", а потім "були оточені та після короткого опору знищені".

Він запропонував "встати на бік наших бійців", у яких просто не було засобів, щоб конвоювати українців в тил, бо це б стало причиною провалу бойового завдання.

Повідомлення Юрія Подоляки. Фото: Скриншот

Канал "Старше Едди" (627 тис. підписників) цинічно відреагував фразою "добре, але мало". На каналі заявили, що ЗСУ у Курській області розстрілювали мирних жителів. Там запропонували читачам поставити себе на місце курян, адже їх би збурило те, що потім цих бійців ЗСУ обміняють.

Повідомлення Старше Едди. Фото: Скриншот

Канал "Рибар" (1,3 млн підписників) написав, що "усю гуманну нісенітницю треба відставити убік". У пості каналу йдеться про те, що полонені "стають обтяжливим вантажем".

"Агентство.Новости" нагадало, що вбивство військових, які склали зброю, порушує третю статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Журналісти нагадали, що це вже третій з початку жовтня 2024 року випадок масового вбивства українських полонених.

Своєю чергою Інститут вивчення війни зазначає, що розстріли українських військовополонених на різних ділянках фронту, можуть бути дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами.

Раніше доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" повідомив деталі розстрілу українських військових у Курській області.

А Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії окупантів не повинні залишитися безкарними.