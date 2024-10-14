Расстрелы украинских пленных начали активно оправдывать российские пропагандисты

Украинский военнопленный. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ. Самые популярные в России каналы так называемых "военкоров" сравнили ВСУ с нацистами и забыли о третьей статье Женевской конвенции.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю "Агентство.Новости".

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Издание собрало сообщения этих блогеров и выяснило, что, например, коллаборант из Сум Юрий Подоляка (имеет 3,1 млн подписчиков) написал, что "вражеские дронщики просто не успели уйти", а затем "были окружены и после короткого сопротивления уничтожены".

Он предложил "встать на сторону наших бойцов", у которых просто не было средств, чтобы конвоировать украинцев в тыл, потому что это бы стало причиной провала боевой задачи.

Сообщение Юрия Подоляки. Фото: Скриншот

Канал "Старше Эдды" (627 тыс. подписчиков) цинично отреагировал фразой "хорошо, но мало". На канале заявили, что ВСУ в Курской области расстреливали мирных жителей. Там предложили читателям поставить себя на место курян, ведь их бы возмутило то, что потом этих бойцов ВСУ обменяют.

Сообщение Старше Эдды. Фото: Скриншот

Канал "Рыбар" (1,3 млн подписчиков) написал, что "всю гуманную чушь надо отставить в сторону". В посте канала говорится, что пленные "становятся обременительным грузом".

"Агентство.Новости" напомнило, что убийство военных, сложивших оружие, нарушает третью статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Журналисты напомнили, что это уже третий с начала октября 2024 случай массового убийства украинских пленных.

В свою очередь Институт изучения войны отмечает, что расстрелы украинских военнопленных на разных участках фронта могут быть разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами.

Ранее доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.

А Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия оккупантов не должны остаться безнаказанными.