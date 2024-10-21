Оккупанты расстреляли двух украинских пленных возле Селидово

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты снова расстреляли двух украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 21 октября.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Фото: Донецкая областная прокуратура

Известно, что 18 октября в 14:38 оккупанты в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Захватчики, штурмовавшие лесопосадку близ г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они держали их на земле, прижимая ногами, а затем в упор расстреляли из автоматического оружия.

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения о казни украинских военнопленных. Есть подозрение, что российские командиры могут поощрять расстрелы наших военных.

Также 13 октября в Курской области оккупанты казнили девять украинских военных, которые сдались в плен.