Оккупанты расстреляли двух украинских пленных возле Селидово

Оккупанты снова расстреляли двух украинских пленных — что известно
Российские оккупанты снова расстреляли двух украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Селидово в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 21 октября.
Расстрел украинских пленных на фронте
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.
Известно, что 18 октября в 14:38 оккупанты в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Захватчики, штурмовавшие лесопосадку близ г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они держали их на земле, прижимая ногами, а затем в упор расстреляли из автоматического оружия.
В Офисе генпрокурора отметили, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения о казни украинских военнопленных. Есть подозрение, что российские командиры могут поощрять расстрелы наших военных.
Также 13 октября в Курской области оккупанты казнили девять украинских военных, которые сдались в плен.
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