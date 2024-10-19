Скільки українських воїнів стратили росіяни під час здачі в полон — відповідь Лубінця

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти продовжують вбивати українських військових під час здачі в полон. Загалом зафіксовано близько 100 таких випадків.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, наразі відомо про 101 українського військового, яких під час потраплянні в полон стратили росіяни. Він наголосив, що це свідома політика ворога, а міжнародні організації закривають на це очі.

"Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає", — сказав Омбудсмен.

Він зауважив, що українські правоохоронці роблять усе можливе для фіксації таких злочинів. Зокрема, сам Лубінець офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини у Росії.

"Зрозуміло, що реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася", — додав він

Уповноважений з прав людини пояснив, що ворог вбиває полонених не лише для демонстрації зневаги до міжнародного права, але й для того, аби "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду.

Раніше в ISW припустили, що російські командири заохочують розстріли українських бійців.

Також ми писали, що вчора з полону в Україну вдалося повернути ще 95 українських захисників. З них 34 — воїни полку "Азов".