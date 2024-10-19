Сколько украинских воинов казнили россияне во время сдачи в плен - ответ Лубинца

Лубинец ответил, сколько украинских военнопленных были казнены россиянами
Российские оккупанты продолжают убивать украинских военных во время сдачи в плен. В общей сложности зафиксировано около 100 таких случаев.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.
Убийство украинских военнопленных
По словам Лубинца, сейчас известно о 101 украинском военном, которых во время попадания в плен казнили россияне. Он подчеркнул, что это сознательная политика врага, а международные организации закрывают глаза.
"Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события — ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет", — сказал Омбудсмен.
Он отметил, что украинские правоохранители делают все возможное для фиксации таких преступлений. В частности, сам Лубинец официально передал материалы о фактах казней в уполномоченный по правам человека в России.
"Понятно, что реакции России на нарушение Женевских конвенций нельзя ожидать, но моя задача — фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало", — добавил он.
Уполномоченный по правам человека объяснил, что враг убивает пленных не только для демонстрации пренебрежения международным правом, но и для того, чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду.
Ранее в ISW допустили, что российские командиры поощряют расстрелы украинских бойцов.
Также мы писали, что вчера из плена в Украину удалось вернуть еще 95 украинских защитников. Из них 34 — воины полка "Азов".
Читайте Новини.LIVE!