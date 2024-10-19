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Лубинец ответил, сколько украинских военнопленных были казнены россиянами

19 октября 2024 16:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько украинских воинов казнили россияне во время сдачи в плен - ответ Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские оккупанты продолжают убивать украинских военных во время сдачи в плен. В общей сложности зафиксировано около 100 таких случаев.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, сейчас известно о 101 украинском военном, которых во время попадания в плен казнили россияне. Он подчеркнул, что это сознательная политика врага, а международные организации закрывают глаза.

"Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события — ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет", — сказал Омбудсмен.

Он отметил, что украинские правоохранители делают все возможное для фиксации таких преступлений. В частности, сам Лубинец официально передал материалы о фактах казней в уполномоченный по правам человека в России.

"Понятно, что реакции России на нарушение Женевских конвенций нельзя ожидать, но моя задача — фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало", — добавил он.

Уполномоченный по правам человека объяснил, что враг убивает пленных не только для демонстрации пренебрежения международным правом, но и для того, чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду.

Ранее в ISW допустили, что российские командиры поощряют расстрелы украинских бойцов.

Также мы писали, что вчера из плена в Украину удалось вернуть еще 95 украинских защитников. Из них 34 — воины полка "Азов".

оккупанты пленные Дмитрий Лубинец война в Украине военные казнь

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17:43 Оккупанты уничтожили мост в Олешках на Херсонщине — партизаны АТЕШ назвали причину

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