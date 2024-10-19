З полону повернулись 95 українських бійців — також повернули правозахисника і журналіста Максима Буткевича

Звільнені з російського полону бійці ЗСУ. Фото: Офіс президента

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими здійснив 58-й обмін військовополоненими. Додому вдалось повернути ще 95 українських захисників, серед яких журналіст, активіст й співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Про повернення бійців ЗСУ написав у своєму Telrgram-каналі Володимир Зеленський.

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В чому особливість цього обміну полоненими

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Чимало звільнених українців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Координаційний штаб висловив глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам. В штабі наголошують, що з російського полону вже вдалось повернути 3767 українців.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич — правозахисник та журналіст, який є співзасновником "Громадського радіо" та центру прав людини ZMINA. На початку російського вторгнення Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ, воював на сході країни, але з червня 2022-го перебував у російському полоні.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію, що російські окупанти розстріляли дев'ять українських військовополонених у Курській області. Він наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.

Також ми писали про те що у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові розстріляли полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.