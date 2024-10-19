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Украинских героев вернули из плена — почему этот 58-й обмен был особенным

19 октября 2024 01:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из плена вернулись 95 украинских бойцов — также вернули правозащитника и журналиста Максима Буткевича
Освобожденные из российского плена бойцы ВСУ. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Координационный штаб по вопросам обращения с пленными совершил 58-й обмен военнопленными. Домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников, среди которых журналист, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.

О возвращении бойцов ВСУ написал в своем Telrgram-канале Владимир Зеленский.

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В чем особенность этого обмена пленными

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "приговорены": 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению за защиту своей земли от оккупантов из РФ.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Многие освобожденные украинцы имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Координационный штаб выразил глубокую благодарность за помощь и разностороннюю поддержку организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам. В штабе подчеркивают, что из российского плена уже удалось вернуть 3767 украинцев.

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич — правозащитник и журналист, соучредитель "Общественного радио" и центр прав человека ZMINA. В начале российского вторжения Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ, воевал на востоке страны, но с июня 2022-го находился в плену.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что российские оккупанты расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

Также мы писали о том, что в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные расстреляли пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

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