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У Китаї висловилися щодо співпраці Росії та КНДР

1 листопада 2024 15:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Військова співпраця Росії: у Китаї вважають, що загрози немає
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото: пресслужба МЗС КНР
Євгенія Брюховецька - редактор

У Китаї заявили, що не бачать загроз через збільшення співпраці між Росією та Північною Кореєю. Там вважають, що дві країни мають право самостійно вирішувати щодо їхніх відносин.

Про це пише Укрінформ у п'ятницю, 1 листопада.

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Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Китай не вбачає загроз у поглибленні військових відносин між Росією і Північною Кореєю.

"Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн", — сказав він.

За словами представника МЗС, Китаю не відомі деталі двосторонніх обмінів та співробітництва між країнами. Водночас він підтвердив бачення Пекіном шляхів завершення російсько-української війни.

"Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей", — додав Лінь.

Раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що війська КНДР уже перебувають в тимчасово окупованому Донецьку.

А президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність належної міжнародної реакції на присутність військових КНДР на території Росії. 

Китай Північна Корея російські війська війна в Україні КНДР Росія

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