Военное сотрудничество России: в Китае считают, что угрозы нет

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото: пресс-служба МИД КНР

В Китае заявили, что не видят угроз из-за увеличения сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Там считают, что две страны имеют право самостоятельно решать их отношения.

Об этом пишет Укринформ в пятницу, 1 ноября.

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Представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Китай не видит угроз в углублении военных отношений между Россией и Северной Кореей.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", — сказал он.

По словам представителя МИД, Китаю неизвестны детали двусторонних обменов и сотрудничества между странами. В то же время, он подтвердил видение Пекином путей завершения российско-украинской войны.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", — добавил Линь.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже находятся во временно оккупированном Донецке.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии должной международной реакции на присутствие военных КНДР на территории России.