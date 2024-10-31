Коваленко заявив, що військові КНДР вже у Донецьку

Військові КНДР. Ілюстративне фото: KCTV

Північна Корея відправила до Росії своїх військових для участі у повномасштабній війні проти України. Наразі війська КНДР уже перебувають в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у четвер, 31 жовтня.

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За його словами, інженерні війська Північної Кореї вже були присутні, зокрема, у Донецьку. Але поки що вони не брали прямої участі у війні.

"Ці північнокорейські військові будуть у російській формі, з російськими документами, перемішані з калмиками і бурятами, спробуй доведи, що це військовий КНДР. Росіяни на це і розраховують", — зазначив Коваленко.

На його думку, війська Північної Кореї планують залучити й на інші напрямки фронту. Близько 10-12 тисяч осіб допоможуть вивести з Донецького напрямку російські війська та перекинути їх на схід, зокрема на Харківщину.

"Тому не слід применшувати загрозу від військових КНДР", — вважає Коваленко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність належної міжнародної реакції на присутність військових КНДР на території Росії.

Також стало відомо, що північнокорейські солдати перебувають всього за 50 кілометрів від кордону з Україною.