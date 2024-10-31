Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД arrow

Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД

31 жовтня 2024 14:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Коваленко заявив, що військові КНДР вже у Донецьку
Військові КНДР. Ілюстративне фото: KCTV
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея відправила до Росії своїх військових для участі у повномасштабній війні проти України. Наразі війська КНДР уже перебувають в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Участь КНДР у війні проти України

За його словами, інженерні війська Північної Кореї вже були присутні, зокрема, у Донецьку. Але поки що вони не брали прямої участі у війні. 

"Ці північнокорейські військові будуть у російській формі, з російськими документами, перемішані з калмиками і бурятами, спробуй доведи, що це військовий КНДР. Росіяни на це і розраховують", — зазначив Коваленко.

На його думку, війська Північної Кореї планують залучити й на інші напрямки фронту. Близько 10-12 тисяч осіб допоможуть вивести з Донецького напрямку російські війська та перекинути їх на схід, зокрема на Харківщину.

"Тому не слід применшувати загрозу від військових КНДР", — вважає Коваленко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність належної міжнародної реакції на присутність військових КНДР на території Росії. 

Також стало відомо, що північнокорейські солдати перебувають всього за 50 кілометрів від кордону з Україною

Північна Корея окупанти фронт Донецьк війна в Україні КНДР

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 У ГУР попередили, яка небезпека чекає на українців в окупації

15:39 Байден "покусав" малюків на святі Гелловіну — відео

15:37 Конфлікт між УП та радником Зеленського — що кажуть в ОП

15:35 Грошова допомога у понад 14 тисяч — хто може отримати

15:34 Заторів на площі Трибуни Героїв не буде — ремонт завершили

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

15:25 Виїзд чоловіків за кордон — зміни у листопаді

15:23 У Харкові припускають, що під завалами будинку можуть бути люди

15:08 Дозвіл збиття ракет над Україною — в Польщі відреагували

15:04 Повторний штраф за неявку за повісткою — чи можливо це

15:04 В ОП пояснили причину несприйняття людьми держінституцій

15:46 У ГУР попередили, яка небезпека чекає на українців в окупації

15:39 Байден "покусав" малюків на святі Гелловіну — відео

15:37 Конфлікт між УП та радником Зеленського — що кажуть в ОП

15:35 Грошова допомога у понад 14 тисяч — хто може отримати

15:34 Заторів на площі Трибуни Героїв не буде — ремонт завершили

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

15:25 Виїзд чоловіків за кордон — зміни у листопаді

15:23 У Харкові припускають, що під завалами будинку можуть бути люди

15:08 Дозвіл збиття ракет над Україною — в Польщі відреагували

15:04 Повторний штраф за неявку за повісткою — чи можливо це

15:04 В ОП пояснили причину несприйняття людьми держінституцій

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні