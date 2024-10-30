Солдати з Північної Кореї не змінять хід українсько-російської війни

Північнокорейські війська. Фото: АрміяInform

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Участь північнокорейських солдатів у війні в Україні матиме обмежений вплив. Насправді військових КНДР більше цікавить навчання та випробування власної техніки, і це є звичною річчю для Північної Кореї.

Такими припущеннями поділився в інтервʼю для Новини.LIVE американський політтехнолог Джейсон Смарт.

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"Вони послали, за поточними оцінками, близько 10 000 північнокорейців. Росія втрачає близько 1 000 солдатів на день лише для того, щоб захопити деякі міста на сході України. Отже, навіть якщо 10 000 північнокорейців протримаються півтора тижні, це не змінить війну", — зазначив експерт.

На думку Смарта, головна мета — отримати бойовий досвід і нові знання у війні з використанням дронів та ракет.

"Але ми також знаємо, що у них, як і в іранців, є команди, які відправляються до Росії, щоб вивчати, як працюють їхні ракети, що з ними відбувається, і робити нотатки, щоб вдосконалити свої ракетні технології", — пояснив він.

Політолог сумнівається, що диктатор КНДР ризикуватиме стабільністю свого режиму через активну участь у війні. Тому навряд чи він посилатиме до Росії більше військових.

"Він завжди намагається спровокувати Південну Корею та інших. Приміром, ще один раз він проведе ракетні випробування прямо над Південною Кореєю і випадково підірве щось там. Але Північна Корея не може захистити себе, тому що її солдати перебувають в Україні, і тоді його режим падає", — зазначив Смарт.

Нагадаємо, у НАТО вперше підтвердили, що Корейська народно-демократична республіка КНДР надала Росії своїх військових для війни проти України. Ці бійці вже знаходяться на Курщині.

Також зазначимо, що в Пентагоні повідомили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання зброї США, якщо сили КНДР вступлять у бій.