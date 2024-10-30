Солдаты из Северной Кореи не изменят ход украинско-российской войны

Северокорейские войска. Фото: АрмияInform

Мария Кагал Редактор международного отдела

Участие северокорейских солдат в войне в Украине будет иметь ограниченное влияние. На самом деле военных КНДР больше интересует обучение и испытание собственной техники, и это привычная вещь для Северной Кореи.

Такими предположениями поделился в интервью для Новини.LIVE американский политтехнолог Джейсон Смарт.

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"Они послали, по текущим оценкам, около 10 000 северокорейцев. Россия теряет около 1 000 солдат в день только для того, чтобы захватить некоторые города на востоке Украины. Следовательно, даже если 10 000 северокорейцев продержатся полторы недели, это не изменит войну", — отметил эксперт.

По мнению Смарта, главная их цель — получить боевой опыт и новые знания в войне с использованием дронов и ракет.

"Но мы также знаем, что у них, как и у иранцев, есть команды, которые отправляются в Россию, чтобы изучать, как работают их ракеты, что с ними происходит, и делать заметки, чтобы усовершенствовать свои ракетные технологии", — пояснил он.

Политолог сомневается, что диктатор КНДР будет рисковать стабильностью своего режима из-за активного участия в войне. Поэтому вряд ли он будет посылать в Россию больше военных.

"Он всегда пытается спровоцировать Южную Корею и других. К примеру, еще один раз он проведет ракетные испытания прямо над Южной Кореей и случайно взорвет что-то там. Но Северная Корея не может защитить себя, потому что ее солдаты находятся в Украине, и тогда его режим упадет", — отметил Смарт.

Напомним, в НАТО впервые подтвердили, что Корейская народно-демократическая республика КНДР предоставила России своих военных для войны против Украины. Эти бойцы уже находятся на Курщине.

Также отметим, что в Пентагоне сообщили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование оружия США, если силы КНДР вступят в бой.