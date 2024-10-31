Коваленко заявил, что военные КНДР уже в Донецке

Военные КНДР. Иллюстративное фото: KCTV

Северная Корея отправила в Россию своих военных для участия в полномасштабной войне против Украины. В настоящее время войска КНДР уже находятся во временно оккупированном Донецке.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона в четверг, 31 октября.

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По его словам, инженерные войска Северной Кореи уже присутствовали, в частности, в Донецке. Но пока они не принимали прямого участия в войне.

"Эти северокорейские военные будут в российской форме, с российскими документами, перемешаны с калмыками и бурятами, попробуй докажи, что это военный КНДР. Россияне на это и рассчитывают", — отметил Коваленко.

По его мнению, войска Северной Кореи планируют привлечь и на другие направления фронта. Около 10-12 тысяч человек помогут вывести из Донецкого направления российские войска и перебросить их на восток, в частности, на Харьковщину.

"Поэтому не следует преуменьшать угрозу от военных КНДР", — считает Коваленко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии должной международной реакции на присутствие военных КНДР на территории России.

Также стало известно, что северокорейские солдаты находятся всего в 50 километрах от границы с Украиной .