Россия вооружила войска КНДР — ГУР назвало виды оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото: Reuters

Главное управление разведки назвало виды оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР . Известно также количество военных из Северной Кореи, которые уже переброшены к границам с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Чем Россия вооружила войска КНДР

В разведке отметили, что Россия на протяжении последней недели октября перебросила из Приморского края в приграничные с Украиной райоины более 7 тысяч солдат армии КНДР. Их перемещали не менее 28 военно-транспортными боксами ПКС РФ.

Войска КНДР получили пехотное оружие, как сообщили в разведке.



"Москва вооружила, в частности, 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7", — сообщили в ГУР.

Кроме того, им дали приборы ночного видения, тепловизоры, коллиматорные прицелы и бинокли. В разведке добавили, что российские военные называют корейцев "особыми бурятами". Подготовку войск КНДР осуществляют на пяти полигонах.

Напомним, Владимир Зеленский недавно заявил, что страна владеет точными данными о местах дислокации войск КНДР в России и могла бы превентивно ударить по ним, но для выполнения такой задачи не хватает дальнобойного оружия.

Также стало известно, что Северная Корея и Россия на днях углубили сотрудничество, подписав специальное соглашение в сфере цифровых коммуникаций.

В Китае заявили, что углубление сотрудничества между КНДР и Россией у них не вызывает беспокойств.