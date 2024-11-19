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Увеличится в десять раз — сколько подкреплений КНДР даст РФ

19 ноября 2024 03:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Число бойцов КНДР на войне между Россией и Украиной может увеличиться до ста тысяч человек
Поздравительный плакат с Путиным в КНДР. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Северная Корея может развернуть до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать углубляться. Так считают источники, знакомые с оценками некоторых стран G-20.

Об этом в аналитическом материале пишет Bloomberg.

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Анонимные источники агентства подчеркнули, что такой шаг неизбежен и что военная поддержка в таком масштабе — если она состоится — вероятно, будет происходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

Источник агентства, близкий к Минобороны РФ, считает логичным наличие механизма восполнения потерь именно ротационно, иначе весь контингент может быстро погибнуть в боях. Циркулирующая цифра в 100 тысяч также свидетельствует о том, что Путин планирует воевать еще долго.

Какая реакция союзников Украины и Китая

Решение Кима направить свои войска вызвало беспокойство у союзников Киева, которые предупредили, что это рискует обострить войну. Они считают, что углубление сотрудничества между Путиным и Кимом может также повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет соперничество между Китаем и США.

Этот вопрос будет поднят несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, включая канцлера Германии Олафа Шольца во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Шольц хочет уговорить китайского лидера оказать влияние на Путина в этом вопросе.

Аналитики Bloomberg считают, что отправка войск КНДР не нравится и самому Китаю. Партнерство Кима и Путина рискует увеличить экономическое давление на Китай, ведь КНР готовится к потенциальному увеличению пошлин, которым угрожает избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, западные СМИ со ссылкой на чиновников США заявили, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с северокорейскими войсками.

Ранее мы писали, что численность северокорейских войск в Курской области составляет около 10 тысяч человек. В то же время оценки экспертов не являются "значительным перегибом".

россия США Китай КНДР война в Украине ситуация на фронте

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