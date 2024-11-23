По данным СНБО, солдаты КНДР сейчас направляются в сторону Белгородской области

Диктатор КНДР в окружении своих генералов. Иллюстрационное фото: росСМИ

В Совете национальной безопасности и обороны дали четкий ответ по поводу слухов на тему присутствия войск КНДР на территории Украины. Там заверили, что северокорейских солдат, которых выклянчил на помощь у Ким Чен Ына диктатор РФ Путин, пока нет на территории Украины.

Об этом в своем Telegram проинформировал лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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По его информации, в настоящее время северокорейские подразделения перебрасываются в направлении Белгородской области.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) проинформировали, что в Харьковской области их нет.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: Скриншот

Накануне оперативно-тактическая группировка "Харьков" также опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

Напомним, военный Кирилл Сазонов сообщил, что в Курской области России находятся семь северокорейских генералов. Российские военные теряют способность управлять войсками без четких указаний командиров.

По данным СМИ, Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.