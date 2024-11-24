В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" россиян, — Генштаб

Ракетный комплекс С-400. Фото: росСМИ

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Курской области Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ЗРК "С-400" российских оккупантов. Прилетело по позициям зенитного ракетного дивизиона.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе отмечают, что подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

"Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

"Под такие обстрелы российских захватчиков попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", — отмечают в Генштабе.

Ранее мы писали, что ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России. Россияне уже сосредоточили в регионе около 59 тысяч военнослужащих.

Напомним, во время удара ракеты Storm Shadow по Курской области погибли около 500 военных КНДР. Кроме того, погибли 18 российских военных, в том числе генерал-лейтенант Валерий Солодчук.